В одном из парков Киева конфликт двух мужчин закончился поножовщиной

Мужчина, ранивший ножом своего оппонента, ранее был судим за убийство

Фото: Нацполиция

В одном из парков Киева конфликт двух мужчин закончился поножовщиной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/701/5db/5ca7015dbcd0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/701/5db/5ca7015dbcd0b.jpg 2019-04-05T10:24:00+03:00 Происшествия Мужчина, ранивший ножом своего оппонента, ранее был судим за убийство

В Киеве в Сырецком парке конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В дежурную часть Шевченковского управления полиции от врачей поступило сообщение о госпитализации мужчины с проникающей колото-резаной раной живота. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его", – говорится в сообщении.

Задержанным оказался 42-летний местный житель, который ранее был судим за убийство.

Также правоохранители обнаружили нож, которым он, вероятно, ударил потерпевшего.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что серийный убийца, который убил двух людей в Киеве, получил пожизненный срок заключения.

Также напомним, что в результате конфликта со стрельбой на улице Круглоуниверситетской, 7 в центре Киева, где не так давно произошла очередная пьяная массовая стычка, погиб мужчина.

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