В одном из парков Киева конфликт двух мужчин закончился поножовщиной
Мужчина, ранивший ножом своего оппонента, ранее был судим за убийство
В Киеве в Сырецком парке конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
"В дежурную часть Шевченковского управления полиции от врачей поступило сообщение о госпитализации мужчины с проникающей колото-резаной раной живота. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его", – говорится в сообщении.
Задержанным оказался 42-летний местный житель, который ранее был судим за убийство.
Также правоохранители обнаружили нож, которым он, вероятно, ударил потерпевшего.
Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления.
Ранее сообщалось, что серийный убийца, который убил двух людей в Киеве, получил пожизненный срок заключения.
Также напомним, что в результате конфликта со стрельбой на улице Круглоуниверситетской, 7 в центре Киева, где не так давно произошла очередная пьяная массовая стычка, погиб мужчина.
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