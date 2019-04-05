Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В одном из парков Киева конфликт двух мужчин закончился поножовщиной

Сегодня, 10:24

Мужчина, ранивший ножом своего оппонента, ранее был судим за убийство

Фото: Нацполиция
В одном из парков Киева конфликт двух мужчин закончился поножовщиной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/701/5db/5ca7015dbcd0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/701/5db/5ca7015dbcd0b.jpg Происшествия Мужчина, ранивший ножом своего оппонента, ранее был судим за убийство

В Киеве в Сырецком парке конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В дежурную часть Шевченковского управления полиции от врачей поступило сообщение о госпитализации мужчины с проникающей колото-резаной раной живота. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его", – говорится в сообщении.

Задержанным оказался 42-летний местный житель, который ранее был судим за убийство.

Также правоохранители обнаружили нож, которым он, вероятно, ударил потерпевшего. 

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что серийный убийца, который убил двух людей в Киеве, получил пожизненный срок заключения.

Также напомним, что в результате конфликта со стрельбой на улице Круглоуниверситетской, 7 в центре Киева, где не так давно произошла очередная пьяная массовая стычка, погиб мужчина.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Киев, ранение, поножовщина, конфликт, Сырецкий парк

Вы сейчас просматриваете новость " В одном из парков Киева конфликт двух мужчин закончился поножовщиной". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве приговорили к пожизненному сроку жестокого серийного убийцу

Сегодня, 10:02

Мужчина убил двух людей и пытался убить мужа своей любовницы

Взрыв машины сотрудника спецслужб в Киеве: подрывник умер в больнице

Вчера, 16:14

Мужчина умер, не приходя в сознание

В Киеве двое парней избили и изнасиловали женщину

Вчера, 14:21

Подозреваемыми в изнасиловании оказались велокурьер и безработный

Porsche разгромил подземный переход в Киеве: новые детали и фото

Вчера, 12:52

В полиции Киева нам не смогли ответить, задержан ли водитель Porsche

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

''Умираю от голода'': РФ жестко высмеяли за "сенсацию" об Украине

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Юлия Тимошенко станет бабушкой во второй раз

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

"Страна" выяснила, кто ходит по пятам за президентом

Видео. Лыжница РФ жестоко палкой ударила шведскую соперницу

Королевская четверка — официально распадется?

В Украине придумали новый способ победить Россию
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

Кети Топурия: «Я его очень сильно любила»

Что сказал Гриценко о возможном наступлении на Крым и Донбасс