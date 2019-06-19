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В одном из сел Киевской области два года подряд массово травят животных

19 июня, 15:49

В преступлениях люди подозревают депутата поселкового совета


В Киевской области жители села Пилява заявляют о массовых убийствах животных. Тут уже два года подряд травят и бездомных, и домашних четвероногих. Люди подозревают, что это дело рук одного из их соседей. Кто он и что отвечает на обвинения – узнавали журналисты "Сегодня".

По словам местных, в селе за два года скончались более трех десятков животных. Яд люди находят и в огородах, и у заборов. В массовых убийствах животных подозревают соседа – депутата поселкового совета.

Говорить с журналистами народный избранник не захотел. От камеры спряталась и председатель поселкового совета. В полиции говорят, что на 102 люди впервые позвонили только в прошлом месяце.

"В полицию информация о том, что в селе находят целые кучи мертвых животных, не поступала", – рассказал "Сегодня" представитель ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

На данный момент участковый офицер опрашивает жителей села. После этого копы решат, открывать ли производство. Юристы, в свою очередь, говорят, что довести до суда такие дела крайне сложно. Если убийства животных продолжаться, советуют каждый раз вызывать полицию. Между тем, селяне уже закрывают своих четвероногих в домах, чтобы те не съели яд.

Ранее Верховная Рада отказалась усилить наказание за случаи живодерства в Украине. Народные депутаты не поддержали законопроект №6598 о внесении изменений в законодательство в сфере охраны животного и растительного мира.

Как мы уже писали, законопроект должен был ввести также обязательную стерилизацию и чипирование животных, и запретить убивать животных ради веселья. Основатель фонда "Вернись живым", владелец двух собак и постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня"почему важно защищать животных.

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Тег животные, село, киевская область, убийства

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