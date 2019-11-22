В особняке Терещенко в центре Киева едва не обвалился балкон (фото)

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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На старинном здании Национальной медицинской библиотеки Украины едва не обрушился балкон. Библиотека находится в бывшем особняке Терещенко. Старинное здание находится на углу улиц Льва Толстого и Антоновича. До этого балкон, нависающий над тротуаром, был обнесен защитной сеткой и огорожен предупреждающий лентой.

Сегодня днем, 22 ноября, на месте работали трое рабочих. Они поставили под балконом внушительную металлическую подпорку.

"Балкон старый и в нем перекосились балки. Пошла большая трещина между балконом и стеной. Чтобы он не рухнул, мы к вечеру поставим металлические подпорки под всей конструкцией балкона. Надеемся, не упадет", – рассказал нам один из рабочих.

В самой Национальной медицинской библиотеке говорят, что старинное здание нуждается в реконструкции.

"Мы пишем письма во все инстанции: Кабмин, разные министерства, КГГА. Просим посодействовать в срочном ремонте. Нужно составить проектно-сметную документацию и определить точную сумму для спасения балкона", – рассказали нам в библиотеке.

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