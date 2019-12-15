В озере под Киевом обнаружили жуткую находку

Водолазы достали тела двух погибших на льду в одном из сел

/ Фото: ГУ ГСЧС Киевской области

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киевской области обнаружили тела двух людей в озере в Вышгородском районе.

Инцидент произошел 14 декабря после того, как в 13:15 работники Национальной полиции сообщили о необходимости помощи в поиске двух мужчин, провалившихся под лед.

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"К месту вызова было направлено водолазно-спасательное отделение 10-го Государственно пожарно-спасательного отряда города Вышгород. По прибытии были проведены поисковые работы и доставлены тела двух мужчин к берегу", – говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГСЧС.

Напомним, в прошлом месяце в Днепропетровской области рыбак из города Павлоград едва не стал жертвой своего увлечения – мужчина отправился на зимнюю рыбалку и едва не утонул, провалившись в воду на слишком тонком льду.

Мы также писали, что в начале года число погибших на льду составило почти три десятка человек. На этом фоне жителям Днепра наглядно продемонстрировали, как серьезно люди рискуют на зимних водоемах, и рассказали, как не провалиться под лед во время зимней рыбалки.

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