В парке Киева поймали извращенца

Фото: Муниципальная охрана Киева

В парке Отрадном муниципальная охрана задержала мужчину, который вел себя неадекватно.

"К охране обратились граждане, которые сообщили, что на территории парка находится извращенец. Сидя на скамейке удовлетворяет себя и предлагает прохожим посмотреть на это", – говорится в сообщении Муниципальной охраны.

Прибыв на место, охранники нашли подтверждение жалобы прохожих. Злоумышленник задержан и передан правоохранительным органам.

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