Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В парке Киева поймали извращенца

21 мая, 16:49

Мила Князьская-Ханова

Неадекватного мужчину передали полиции

Фото: Муниципальная охрана Киева

Фото: Муниципальная охрана Киева

В парке Отрадном муниципальная охрана задержала мужчину, который вел себя неадекватно.

"К охране обратились граждане, которые сообщили, что на территории парка находится извращенец. Сидя на скамейке удовлетворяет себя и предлагает прохожим посмотреть на это", – говорится в сообщении Муниципальной охраны.

Прибыв на место, охранники нашли подтверждение жалобы прохожих. Злоумышленник задержан и передан правоохранительным органам.

Реклама

В тренде
Киев два месяца без метро: очереди на остановках снова растянулись на десятки метров

Ранее в свете нападений на женщин в Киеве новости "Сегодня" разбирались, почему не могут обезвредить преступника и как защититься. Оказалось, что соседи неадекватных и агрессивных людей не могут обратиться в суд, чтобы тех принудительно отправили на лечение.

Напомним, недавно Украину напугала история девушки, которая чуть не стала жертвой маньяка. Тот пригласил ее в гости и показал тело убитой женщины. Новости "Сегодня" решили проверить, как много опрометчивых девушек готовы прыгнуть в ловушку? И выяснили, как распознать опасность в романтических отношениях.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

жалобы охрана извращенец злоумышленник Муниципальная охрана

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Машину разнесло на куски: в Киевской области в жутком ДТП погибли три человека
Машину разнесло на куски: в Киевской области в жутком ДТП погибли три человекаПроисшествия
В Киеве сильный ветер валит деревья на людей и машины (видео)
В Киеве сильный ветер валит деревья на людей и машины (видео)Происшествия
В Киеве мотоциклист сбил полицейского и протащил его по дороге
В Киеве мотоциклист сбил полицейского и протащил его по дорогеПроисшествия
В Киеве
В Киеве "устал" еще один путепровод: рухнули конструкции (видео)Происшествия
Новые смерти от коронавируса в Киеве: четыре человека умерли в одном районе
Новые смерти от коронавируса в Киеве: четыре человека умерли в одном районеДругие новости
Под Киевом нашли пропавшую девочку
Под Киевом нашли пропавшую девочкуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...