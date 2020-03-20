В парке "Муромец" произошел пожар

В Киеве спасатели утром тушили большой пожар в парке "Муромец". Вызов поступил в 11:04, сообщили в ГСЧС столицы.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, на открытой территории горел травяной настил на площади 2 га. В 12:44 пожар был ликвидирован. Причина возникновения пожара выясняется.

Отметим, что пожарные за последние сутки в столице 20 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах. Только за 19 в Дарницком районе – 7 пожаров, в Деснянском – 5, в Голосеевском – 3 пожара. Также из Печерского, Оболонского, Святошинского и Подольского районов – по 1 вызову на пожары, и один выезд в помощь на пожар в Киевской области. В общем, площадь возгорания в течение дня составила 17,52 га.

"В последнее время наблюдается существенное повышение температурных показателей воздуха. Поэтому граждане, несмотря на карантинные мероприятия, убирают мусор и выходят на пикники. Люди активно начали убирать собственные участки, сжигать сухостой", – рассказали в ГСЧС Киева. В тренде Транспорт, который заменит закрытое метро в Киеве: список маршрутов

Напомним, 19 марта в Киеве вспыхнул крупный пожар в переулке Моторном в Голосеевском районе столицы. В небо поднялись клубы черного дыма. Также на днях, 14 марта, в Киеве произошел масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная". Огонь охватил склад на территории одного из предприятий на улице Красноткацкой.

Как правильно вести себя в случае пожара – смотрите в сюжете "Сегодня":

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