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В парке Партизанской Славы избили мужчину

9 мая, 19:21

Мила Князьская-Ханова

Полиция расследует факт хулиганства

В столичном парке Партизанской Славы неизвестные 9 мая избили мужчину. На отработку вызова выехал наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и врачи, сообщает полиция Киева.

На месте происшествия полицейские выяснили, что 31-летний пострадавший шел по парку, при себе имел шарф с символикой одной из политических партий. К нему подошли двое неизвестных и нанесли телесные повреждения, после чего скрылись с места происшествия.

С потерпевшим общаются полицейские, чтобы установить все обстоятельства и участников этого инцидента. Медицинскую помощь пострадавшему оказали без госпитализации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, которую следователи квалифицируют как хулиганство. Начато уголовное производство.

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Фото: @kirilltikhov

Напомним, в Киеве мероприятия 9 Мая прошли без существенных нарушений правопорядка. В полиции столицы сообщают, что в городе удалось избежать грубых нарушений и обеспечить соблюдение правил карантина.

В Запорожской области правоохранители изъяли у группы людей целый "арсенал" вещей с коммунистической символикой. Известно, что в полицию сообщили о преступлении жителя Запорожья, 1974 года рождения, который на странице в Fаcebook призывал изготовлять и распространять коммунистическую, нацистскую символику и вести пропаганду тоталитарных режимов. Кроме того, мужчина позиционирует себя как представитель одной из российских неправительственных структур.

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хулиганство неизвестные происшествия Полиция Киева

Источник: Сегодня

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