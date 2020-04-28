В Переяславе ищут женщину, выбросившую новорожденного мальчика на мусорник

В Переяславе полиция разыскивает роженицу, которая выбросила на мусорник новорожденного мальчика.

Как сообщает пресс-служба Переяславского отделения полиции, тело ребенка нашли 27 апреля на городской свалке.

"Тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

Полиция ищет свидетелей, очевидцев происшествия и пытается установить личность самой роженицы. Пока что решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Граждан, у которых есть информация о личности женщины, или об обстоятельствах ЧП, просят звонить в местный отдел полиции по телефону 5-13-41, +38 093 468 63 55 или 102. Анонимность гарантируется.

Ранее журналисты "Сегодня" разыскали мужчину, который спас новорожденного, оставленного в сумке под открытым небом на детской площадке в Киеве. Так, Роман около полуночи возвращался домой и услышал звуки, доносившийся из темноты. Сначала подумал: это котенок, и когда подошел ближе, увидел сумку с младенцем. Ребенок плакал.

Также напомним, что в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе.

Также сообщалось, что в Запорожье в мусорном баке нашли тело новорожденного.

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