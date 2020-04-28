Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,42
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Переяславе ищут женщину, выбросившую новорожденного мальчика на мусорник

28 апреля, 13:15

Наталья Руда

Тело мальчика нашли на городской свалке 27 апреля

В Переяславе полиция разыскивает роженицу, которая выбросила на мусорник новорожденного мальчика.

Как сообщает пресс-служба Переяславского отделения полиции, тело ребенка нашли 27 апреля на городской свалке.

"Тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

Полиция ищет свидетелей, очевидцев происшествия и пытается установить личность самой роженицы. Пока что решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Граждан, у которых есть информация о личности женщины, или об обстоятельствах ЧП, просят звонить в местный отдел полиции по телефону 5-13-41, +38 093 468 63 55 или 102. Анонимность гарантируется.

Ранее журналисты "Сегодня" разыскали мужчину, который спас новорожденного, оставленного в сумке под открытым небом на детской площадке в Киеве. Так, Роман около полуночи возвращался домой и услышал звуки, доносившийся из темноты. Сначала подумал: это котенок, и когда подошел ближе, увидел сумку с младенцем. Ребенок плакал.

Также напомним, что в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе.

Также сообщалось, что в Запорожье в мусорном баке нашли тело новорожденного.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
дети смерть киевская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 22 день: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 22 день: что известно (фото и видео)Происшествия
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столице
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столицеДругие новости
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянина
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянинаДругие новости
За поджог травы в Киевской области задержали двоих мужчин на скутерах
За поджог травы в Киевской области задержали двоих мужчин на скутерахПроисшествия
Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: что нужно знать
Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: что нужно знатьУкраина
В Киеве полыхало Байковое кладбище и горели шины на Радужном (фото)
В Киеве полыхало Байковое кладбище и горели шины на Радужном (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...