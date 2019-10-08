В полиции Киева проведут служебную проверку из-за обыска по делу о наркотиках

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Начальник полиции Киева Андрей Крищенко назначил служебную проверку действий полицейских при проведении обыска, в ходе которого правоохранители "применили наручники и меры физического воздействия". Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Четвертого октября столичные оперативники совместно с работниками Киевской местной прокуратуры N6 на основании решения суда прибыли для проведения обыска в квартиру киевлянина. Следственное действие происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Когда мужчина подошел к дому и ему сообщили о проведении обыска, он начал сопротивляться, в результате полицейские применили наручники и меры физического воздействия", - говорится в сообщении.

При этом не уточняется, какие именно были применены меры физического воздействия и их последствия.

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Вместе с тем, по данным полиции, служебная проверка действий правоохранителей была назначена 4 октября, а все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

Ранее сообщалось, что 2 октября под Киевом иностранец при задержании устроил стрельбу, были ранены два КОРДовца. Это был злоумышленник, который за 10 дней до инцидента на столичной Оболони стрелял в спецназовцев. Во время задержания в селе Хотяновка Киевской области стрелок был убит правоохранителями. Ведется проверка действий полицейских.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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