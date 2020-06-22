В полиции озвучили основную версию взрыва дома на Позняках в Киеве

Основной версией трагедии в доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5, на столичных Позняках полиция называет взрыв газовоздушной смеси. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки на месте происшествия не было.
"Экспертизы еще продолжаются, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки там не было", – рассказали "ВВС News Украина" в пресс-службе полиции Киева.
В понедельник поздно вечером спасатели обнаружили под завалами тело четвертой жертвы. "Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома на ул. Саломеи Крушельницкой, 1/5, тело еще одного погибшего, предварительно – мужского пола. Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома", – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Напомним, что утром 21 июня в жилом массиве Позняки, который расположен в Дарницком районе столицы, взорвался газ в десятиэтажном доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами.
Взрыв квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве
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