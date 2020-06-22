В полиции озвучили основную версию взрыва дома на Позняках в Киеве

Тесты образцов, взятых на месте взрыва в доме в Киеве, показали, что взрывчатки там нет

Основной версией трагедии в доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5, на столичных Позняках полиция называет взрыв газовоздушной смеси. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки на месте происшествия не было.

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"Экспертизы еще продолжаются, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки там не было", – рассказали "ВВС News Украина" в пресс-службе полиции Киева.

В понедельник поздно вечером спасатели обнаружили под завалами тело четвертой жертвы. "Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома на ул. Саломеи Крушельницкой, 1/5, тело еще одного погибшего, предварительно – мужского пола. Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома", – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Напомним, что утром 21 июня в жилом массиве Позняки, который расположен в Дарницком районе столицы, взорвался газ в десятиэтажном доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами.

Взрыв квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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