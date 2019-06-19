В полиции показали новое видео скандального задержания пары в центре Киева

На опубликованных записях показана еще одна часть конфликта

Начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков прокомментировал на своей странице в Facebook скандал, который вспыхнул после задержания копами мужчины и женщины на Бессарабке. Напомним, что в интернете появилась часть видео задержания пары, на нем было запечатлено, как копы надевают на женщину наручники, а она кричит, что у нее в машине остался ребенок. Вместе с тем, по ролику было не ясно, что именно стало причиной инцидента и последующего задержания.

"Ситуация банальная – мы все хотим чтоб город в час пик немного разгружался, потому хаем полицию – они же никогда ничего не делают и их не видно! И вот, человек, которому нужно было остановиться и создать препятствие для других, оказался в поле зрения сотрудников патрульной полиции. И что мы все вместе должны сказать? Правильно: разгрузите дорогу и выпишите ему штраф!!! И, может быть, он бы просто поехал дальше с одним маленьким замечанием, хорошим настроением и улыбкой на лице...но НіТ", - написал Жукович.

Он отметил, что создающий препятствие водитель начал себя в общении с копами вести вызывающе.

"Даже со стороны, слышно как прохожие ему же(водителю) делают замечание! После, появляется женщина с телефоном, которая не хочет уйти с проезжей части по требованию патрульного. Мало того – она обзывает его "(.....)" и "дибилом" и... Итог: набрасывается царапая своим шикарным маникюром лицо девушки-патрульной полицейской, отталкивая её. Соответственно и аналогично, включается мужчина в красной футболке. Происходит вполне адекватное задержание за нанесение телесных повреждений и нападение на полицейских во время выполнения служебных обязанностей", - пояснил Жукович, опубликовав еще несколько видео задержания, а также доставку мужчины и женщины в райотдел.

Напомним, ранее под Киевом молодой мужчина-дебошир напал на правоохранителей.

Также в центре столицы неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобильToyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В полиции показали новое видео скандального задержания пары в центре Киева". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"