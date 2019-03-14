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В полиции рассказали о смерти мужчины, тело которого нашли у храма в Киеве

Сегодня, 12:12

Тело отправлено на экспертизу, которая определит причину смерти

Фото: Информатор
В полиции рассказали о смерти мужчины, тело которого нашли у храма в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a28/94c/5c8a2894c8d0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a28/94c/5c8a2894c8d0d.jpg Происшествия Тело отправлено на экспертизу, которая определит причину смерти

В полиции Киева подтвердили, что тело мужчины обнаружили возле храма в Шевченковском районе столицы.

"Да, возле храма на улице Багговутовской обнаружено тело мужчины. От чего он умер, мы не знаем. Тело отправлено на экспертизу, которая определит причину смерти. Личность мужчины до сих пор не установлена. Информация о том, был ли он сотрудником АП проверяется", – сообщили "Сегодня" в пресс-службе полиции Шевченковского района.

При этом в СМИ появилась информация, что правоохранители задержали двух лиц, причастных к убийству. В полиции эту информацию нам не подтвердили, уточнив, что на данный момент проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось, что утром 14 марта на улице Багговутовской в Киеве прямо у ворот церкви обнаружили тело мертвого мужчины. Труп нашел охранник соседней стройки, который возвращался с ночной смены. Он и вызвали правоохранителей и медиков. Погибшему на вид около 40-45 лет, у него разбита голова. По данным СМИ, погибший - Александр Бухтатый 1973 года рождения. По предварительным данным, он работал в Администрации президента Украины главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ, однако пока официального подтверждения этому нет.

Ранее в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Также сообщалось, что ночью 2 января на улице Саперное поле на Печерске в Киеве возник конфликт между 36-летним боксером Петром Очеретяным, который выгуливал собак, а также 26-летним сотрудником УГО, который ехал на автомобиле, и двумя его друзьями. В ходе ссоры Очеретяный один раз ударил полицейского, и тот скончался на месте. Друзья вызвали скорую помощь, однако медики не смогли помочь полицейскому.

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Тег Киев, криминал, убийство, Багговутовская

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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