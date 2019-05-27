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В полиции сообщили детали ЧП в киевской синагоге

27 мая, 14:03

Из-за сообщения о минировании из синагоги эвакуировали 30 человек

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Информация о минировании Хоральной синагоги Бродского в Киеве, которая расположена на улице Шота Руставели, 13, (возле станции метро Дворец спорта) не подтвердилась. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции. 

"Специалисты обследовали здание и прилегающую территорию. Взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. Во время осмотра из помещения религиозного учреждения эвакуировали 30 человек", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент правоохранители устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.

Напомним, что не так давно пользователи в социальных сетях сообщили о "минировании" Киевской городской клинической больницы № 7 и родильного дома № 4. Из медицинских учреждений экстренно были эвакуированы люди. Например, тяжелобольные и пациенты после операции прямо на кроватях ждали, пока минеры проверят здание больницы.

Кроме того,в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.


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Тег Киев, синагога, минирование

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Сегодня

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