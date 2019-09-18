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В полиции сообщили подробности нападения на замглавы КГГА

18 сентября, 10:44

Полиция пока не открыла уголовное производство по избиению

Фото: facebook.com/pg/vslonchak

Фото: facebook.com/pg/vslonchak

Столичные правоохранители сообщили обстоятельства избиения заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Митрополита Липковского неизвестный избил заместителя председателя Киевской городской государственной администраци", – говорится в сообщении.

На место выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления обстоятельств происшествия. Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. По данным СМИ, Слончак находится в реанимации.

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На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Вместе с тем отметим, что Слончак в 2017 году был участником конфликта со стрельбой под Киевом.

Напомним, что не так давно было совершено нападение на дом экс-народного депутата из фракции "Народного фронта" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом. Четверо в балаклавах проникли в дом, связали находящихся там мужчину и женщину, после чего под угрозой насилия завладели большой суммой в иностранной валюте. Открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на Южном железнодорожном вокзале у народного депутата Владимира Арьева украли из сумки кошелек

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Киев нападение КГГА слончак

Источник: Сегодня

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