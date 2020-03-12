В полупустых ТРЦ Киева спецбригады ищут больных среди посетителей (видео)

Большинство школ и детсадов в Киеве закрыты из-за объявленного общенационального карантина.
А в столичных торгово-развлекательных центрах уже работают спецбригады, которые ищут коронавирус у посетителей.
Корреспонденты "Сегодня" побывали в одном из самых больших киевских ТРЦ. В семь вечера, практически в "час пик", супермаркет выглядит полупустым.
Кое-где можно увидеть посетителей. Хотя центр работает. А вот кинотеатры, детские и игровые зоны здесь были закрыты. В то же время работали заведения, где можно пообедать. Но там тоже мало людей. Столики – практически свободны. Сейчас, кажется, в ТРЦ больше сотрудников, чем самих посетителей.
В ТРЦ Киева работают специальные бригады. На входе измеряют температуру посетителям. Это представители полиции и Госпродпотребслужбы.
"Мы подходим, спрашиваем, если человек не спешит, то мы проверяем температуру", – объясняет главный специалист главного управления Госпотребслужбы Киева Юлия Скарлигина.
Снаряжения особого нет. Медицинский халат и термометр. Посетители к таким мероприятиям относятся с пониманием.
"Работают специалисты Госпродпотребслужбы, Национальной полиции. В 17 ТРЦ, наиболее крупных, находятся наши представители и проводят эту работу", – говорит начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Дмитрий Байраченко.
Если зафиксируют повышение температуры – рекомендуют обращаться к врачу. Пока таких случаев, уверяют "Сегодня" в ТРЦ, где побывали журналисты, не было. Вскоре и бригада из ТРЦ уехала, передав полномочия температурного скрининга представителям торгово-развлекательного центра.
Ранее "Сегодня" писали, что, несмотря на заявления китайских врачей о спаде вируса, в Европе, а именно в Италии, коронавирус продолжает активно размножаться. На сегодня, 12 марта, количество заболевших по всему миру превысило 126 тысяч человек, умерло более четырех тысяч. В одной только Италии от коронавируса умерло более тысячи человек. В Украине, в Черновцах, подтвержден один случай заболевания COVID-2019.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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