В пожаре на Харьковском шоссе погибли два человека

Во время тушения нашли тела пожилой женщины и мужчины

В столице ночью 20 марта произошел смертельный пожар на Харьковском шоссе, 2. Спасателей на тушение горящей квартиры в 10-этажном доме вызвали в 2:36, сообщили в ГСЧС Киева.

По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар произошел в одной из комнат двухкомнатной квартир на 3-м этаже. В ходе разведки в соседней комнате были найдены тела двух погибших: женского и мужского пола 1936 и 1970 рождения соответственно.

В 2:56 пожар был локализован, а в 3:05 ликвидирован. На месте происшествия работало 4 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 16 пожарных. В результате пожара повреждена мебель, бытовую технику, закопчены стены и потолок квартиры. Причина возникновения пожара устанавливается.

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Ранее в селе Старое (Бориспольский район) 25 февраля на пожаре погибло сразу двое мужчин. Местные жители говорят, что этой улице жили два родных брата. Один из них злоупотреблял спиртным.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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