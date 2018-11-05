В пожаре под Киевом заживо сгорели женщина и ребенок

В Киевской области 5 ноября произошел масштабный пожар в жилом доме, который был расположен в дачном кооперативе "Механик". Спасателей на место происшествия по улице Зеленой в селе Чепелиевка (Белоцерковский район) вызвали в 4:09, сообщает ГСЧС столичного региона.

По данным прибывших на место спасателей, дом был полностью охвачен огнем. Пламя удалось локализировать в 5:26, а полностью потушить – в 09:30. Во время ликвидации пожара в доме обнаружили тело женщины 1963 года рождения и ее сына, 2004 года рождения.

Фото: ГСЧС Киевской области

К тушению привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава. Огонь полностью уничтожил дом. Предполагаемая причина пожара устанавливается.

Фото: ГСЧС Киевской области

Напомним, в воскресенье, 4 ноября, в квартире девятиэтажки на улице Щербакивского, 63, произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Напомним, 21 октября в Киеве из горящей квартиры в высотке спасли двух человек. Пострадавших передали медикам.

Кроме того, 27 октября в Киеве на СТО вспыхнул масштабный пожар, в котором сгорели три автомобиля. Огонь охватил 500 "квадратов" территории станции.



