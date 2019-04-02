В пожаре в Киевской области погибла 90-летняя пенсионерка

Огонь потушили за час, но женщину обнаружили уже мертвой

Фото: ГСЧС

В пожаре в Киевской области погибла 90-летняя пенсионерка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f16/649/5c9f166499c90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f16/649/5c9f166499c90.jpg 2019-04-02T19:33:00+03:00 Происшествия Огонь потушили за час, но женщину обнаружили уже мертвой

В Киевской области произошел смертельный пожар. Так, 1 апреля в 22:00 спасателей вызвали на тушение жилого дома в частном жилом доме в с. Малая Березянка на ул. Леси Украинки, сообщает ГСЧС столичного региона.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяйки 1928 года рождения. Пожар локализован в 22:45 и полностью ликвидирован в 23:30. К тушению пожара привлекали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Причина пожара – устанавливается.

Также в Киевской области 2 апреля ночью произошел масштабный пожар. Как сообщили в ГСЧС столичного региона, в селе Фурсы Белоцерковского района вспыхнул производственный цех.

Спасателей на место происшествия вызвали в 1:32. По прибытию на место вызова установлено, что горит цех по изготовлению паркетной доски, огонь охватил площадь в 300 кв. м.

Напомним, за прошедшие сутки спасатели в Киевской области зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га. Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.

Ранее мы сообщали, что ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.

Кроме того, масштабный пожар в марте произошел на Демеевском рынке в столице. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

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