В преддверии зимы многодетная киевская семья едва не осталась без жилья

Коммунальщики уверяют - люди сами виноваты -и должны оплатить ремонт из собственного кармана

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Дыра в потолке, сыро и холодно. В комнате беспорядок и разруха. Мама четверых детей, в отчаянии. Вода сквозь потолок в квартире полилась, когда запустили отопление.

"А через 5 минут рухнул потолок и просто водопад горячей воды полился на кровать на пол", – делится женщина.

Ошарашенная хозяйка бросилась звонить коммунальщикам. Но воду перекрыли минут через двадцать.

"У нас было весело. Горячая вода нескончаемым потоком лилась. Испорчены все вещи. Все мокрое, все в грязи", – сетует она.

Потопа здесь ожидали, потому что над квартирой – дырявая крыша. Желтые пятна на белом потолке и грибковая плесень – давние. Хозяйка говорит, что годами требовала ремонта чердака у коммунальщиков. Но бесполезно. А собственных денег семье хватило, чтобы залатать дыры только над санузлом и кухней.

Теперь квартира без отопления, коммунальщики только перекрыли стояк. Поэтому Юлия в который раз идет добиваться ремонта крыши.

Однако управляющий заявляет, что квартира доведена до безобразного состояния и ссылается на закон. Уверяет, капитальный ремонт должны оплачивать жильцы дома. В частности, за свой счет латать крышу.

"Вы приватизируете не квартиры, вы приватизируете дом, а квартира не может быть без подвала, без лестничной клетки", – говорит Василий Губенко, менеджер-управляющий "Дубрава".

Жители дома возмущены, потому что не понимают, за что с них до сих пор брали деньги.

"За что мы платим уже 70 лет – за то что два раза нам парадное покрасили", – возмущается Геннадий Лавриненко, житель дома с изношенными коммуникациями.

Но именно на такие текущие ремонты тратят коммунальные, объясняют коммунальщики. А еще за вывоз мусора и уборку.

Ранее квартиры в трех подъездах были коммунальными. Сегодня же все приватизированы, чтобы и дальше в них можно было безопасно жить владельцы должны самостоятельно позаботиться о капитальном ремонте дома.

Частично его может профинансировать город. В столице действует соответствующая программа. Написать заявление должен старший по дому. Однако такого здесь не избирали. А в сбор средств со всех жителей пятиэтажки Юлия вообще не верит.

"50 процентов – это пенсионеры, которые еле выживают на свои пенсии. Это значит, что вообще шансов никаких", – говорит она.

Поэтому многодетная семья, скорее всего, будет зимовать с дырой в потолке.

Между тем, около 40 многоквартирных домов в Киеве могут остаться без тепла из за долгов компании "Водоканал-Сервис". Общая сумма долгов составляет 16 миллионов гривен.

А тем временем новости "Сегодня" выяснили, чего украинцам ждать в квитанциях этой зимой, почем будет согреться в городах-миллионниках, где самые дорогие и самые дешевые тепло и горячая вода, а также как правильно утеплить многоэтажку, дабы меньше платить по счетам.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук успокаивал украинцев и говорил, что в ближайшее время правительство не планирует повышать тарифы на тепло. Подробнее смотрите в сюжете:

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