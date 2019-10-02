В Припяти вандалы разрисовали стелу на въезде в город – фото

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В ночь на 2 октября ночью неизвестные проникли в зону и разрисовали стелу с названием города Припять. Фото своего "творчества" они выложили в социальных сетях, сообщает "ЦОТИЗ"

Фото: Центр организационно-технического и информационного обеспечения Управления зоны отчуждения

"Такое неуважение к месту, где произошла трагедия – приговор тем, кто не умеет уважать прошлое и строить будущее. Нарисовать непристойные вещи и таким образом выразить себя – единственное на что способны эти люди", заявил помощник директора ГП "ЦОТИЗ"Кирилл Гарник.

Сейчас работники зоны отчуждения оперативно проводят восстановительные работы.

Фото: Центр организационно-технического и информационного обеспечения Управления зоны отчуждения

Тем временем, пользователи соцсетей в большинстве осуждают поступок "художников" и вычислили, кто разрисовал стелу.

Фото: facebook.com/stanislav.polessky

"Сегодня ночью вандалы из группировки АВО снова совершили акт вандализма – разрисовали главную стелу на въезде в город Припять. Одного из них удалось вычислить по фото, с ним было еще двое вандаленков. На данный момент эти персонажи могут находится в Припяти. Стеллу уже восстанавливают", – сообщил в Facebook гид Станислав Полесский.

Напомним, в этом году Чернобыльская зона отчуждения была признана одним из приоритетных направлений для развития туризма. Сейчас посетителям предлагают 21 маршрут, в том числе – водные, по рекам Припять и Уж. Президент Владимир Зеленский даже дал Кабинету министров ряд поручений по реализации этих планов в течение трех месяцев.

Чтобы попасть в зону отчуждения, нужно своевременно оформить разрешение на пребывание. Для этого нужно подать заявку в электронной форме через систему "Электронный билет".

Ранее мы уже рассказывали, что только за 2018 год в зоне отчуждения побывало 72 тыс. туристов, а в 2019 году их количество на 20% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил глава Госагентства по вопросам зоны отчуждения Виталий Петрук.

Такой туристический бум обусловлен не чем иным, как выходом сериала "Чернобыль" на американском канале НВО, который признали лучшим мини-сериалом в США.

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