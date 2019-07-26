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В прокуратуре сообщили подробности жестокого убийства 18-летней девушки в Киеве

26 июля, 10:23

По данным столичной прокуратуры, 18-летний парень убил девушку на фоне ревности

Фото: полиция
Фото: полиция.

Подозреваемого в жестоком убийстве 18-летней девушки в Киеве отправили под арест на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №1 судом взят под стражу молодой человек, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки, тело которой с признаками насильственной смерти нашли в квартире в Голосеевском районе столицы", – говорится в сообщении.

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева

В прокуратуре уточнили, что 24 июля 18-летний парень находился в квартире девушки. В ходе внезапно возникшего конфликта на фоне ревности он нанес знакомой  многочисленные удары в различные части тела. Девушка от полученных ранений умерла. Злоумышленник переоделся в другую одежду и покинул место инцидента. Напомним, что его задержали в Полтаве.

Подозреваемому сообщено о подозрении в умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).

Также смотрите подробности дела в сюжете: 


Ранее сообщалось, что в городе Фастов Киевской области произошло жестокое убийство: мужчина проник в дом своего знакомого и, пока тот спал, нанес ему 24 удара ножом.

Также в Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве

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Тег Киев, убийство, арест

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