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В прокуратуре заявили о снижении уровня преступности в Киевской области

16 июля, 15:35

По данным прокуратуры, снижение преступности произошло почти во всех районах и городах региона

Фото: Александр Яремчук

В прокуратуре Киевской области заявили об улучшении криминогенной ситуации в регионе в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

"В целом в результате проведенной работы в первом полугодии 2019 года в регионе наблюдается улучшение криминогенной ситуации, снижение почти на 20,8% зарегистрированных преступлений, а следовательно и уровня уголовных правонарушений на 10 тысяч населения (на 26,8%)", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, снижение преступности произошло почти во всех районах и городах Киевской области.

"За I полугодие текущего года на 12,7% учтено меньше уголовных преступлений против жизни и здоровья. Также в регионе меньше совершено преступлений против собственности, а именно краж и грабежей. Наблюдается уменьшение разбойных нападений. Существенно сократилось количество уголовных преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Уменьшено число учтенных фактов, связанных с присвоением, растратой имущества или завладением путем злоупотребления служебным положением", - добавили в прокуратуре.

Также сообщается, что в регионе сократилось количество случаев угонов транспортных средств. На 30% уменьшилось количество учтенных уголовных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения.

По результатам предварительного расследования раскрыто 3687 преступлений. Из этого количества в суд уже направлено 3182 уголовных производства. В то же время раскрыто 846 уголовных преступлений, совершенных в прошлые годы.

Напомним, что, по данным полиции, в Киеве за первые три месяца 2019 года в четыре раза уменьшилось количество краж машин и втрое – грабежей. 

Ранее мы сообщали, что в Киеве на протяжении 2018 года уровень преступности уменьшился – по сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано 65 тысяч преступлений, их стало на 16% меньше. Самым опасным районом Киева по итогам 2018 года стал Шевченковский – за 12 месяцев здесь было совершено 8524 преступлений.

Также смотрите в сюжете о крупной партии наркотиков, которую изъяли в столице.


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Тег прокуратура, преступление, киевская область

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