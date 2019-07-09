В прудах Голосеевского района Киева погибла рыба: подозревают отраву

Инспекторы подозревают, что мор произошел из-за действий людей

В прудах Голосеево погибла рыба. Фото: Сегодня

В прудах Голосеевского парка Киева внезапно вымерла рыба, среди одной из возможных причин специалисты назвали яд.

Пять Ореховатских прудов – украшение Голосеевского парка. Они расположены рядом с городскими ландшафтами, и для многих горожан это – любимое место отдыха.

Именно отдыхающие заметили, что в двух крупнейших водоемах всплыла мертвая рыба. Это окуни, карпы, а больше всего – карасей. Сколько именно погибло рыбы, точно неизвестно.

"Когда я пришла сюда, на берег озера, я увидела, что и в камышах, и на поверхности воды, и на берегу лежит рыба. Часть рыбы уже засохла. Озеро, которое мы очень любим, стало мертвым", – рассказала жительница Голосеевского района Светлана Короленок.

Женщина рассказала, что все происходило у нее на глазах. По ее словам, на днях работники рыбинспекции отправили на экспертизу пробы воды и мертвую рыбу.

Версий две: либо в водоем попали ядовитые химикаты, либо рыба задохнулась из-за нехватки кислорода в воде. В последнее инспекторы практически не верят.

"Мы можем не утверждать, а предполагать, что это не удушье, а сброс опасных веществ. Бывает так, что обрабатывается территория от каких-то вредителей, а потом идут дожди. Дождевая вода стекает в водоемы и тем самым вызывает гибель рыбы", – объяснил начальник управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Киеве и Киевской области Владимир Мухин.

Всю мертвую рыбу утилизировали коммунальщики, на чьем балансе состоят озера и сам парк. При этом на предприятии заверили корреспондентов "Сегодня": сами они использовали здесь яд давно, когда травили клещей. К тому же препарат был сертифицированным.

"Дератизация по клещам проходила 23 апреля. Если бы какие-то яды повлияли, то это бы уже давно проявилось", – заявил руководитель районного коммунального предприятия Киев Денис Скворцов.

Почему погибла рыба – выяснит экспертиза. И если будет установлено, что причиной этого стали действия людей, дело передадут в полицию. Правда, виновнику грозит относительно небольшой штраф: до 3400 грн.

Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.

Не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

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