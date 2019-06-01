В пятилетнего мальчика под Киевом могли стрелять полицейские – ГБР

Следователи Госбюро расследования готовятся к задержанию двух полицейских

Фото: ГБР /Facebook.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-ти летнему мальчику. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

По данным ведомства, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

Как утверждали работники полиции, 31 мая около 16:00 четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", – рассказали в ГБР.

Учитывая эту информацию, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого за 70-150 м обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчик и банки.

"Установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области", – заявили в бюро.

Следователи ГБР проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства полицейских, в ходе которых изъяты патроны и другое оружие.

"Следователями ГБР готовится задержание двух полицейских в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрании меры пресечения", – говорится в сообщении.

Ранее в полиции Киевской области сообщили, что проводится расследование по факту огнестрельного ранения 5-летнего мальчика в городе Переяслав-Хмельницкий. Травму ребенок получил во дворе. По предварительным выводам медиков, у малолетнего ребенка тяжелое ранение головы, открытая черепно-мозговая травма. В полиции сообщили, что установлены лица, которые могут быть причастны к причинению травмы мальчику.

Напомним, ранее возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил проучить компанию, которая не реагировала на его замечания.

Также мы писали о стрельбе у кафе в Барышевке, Киевской области, когда был убит заместитель начальника местного отделения полиции. Как выяснилось, полицейский в момент покушения находился вне службы в одном из кафе города. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу.

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