В разных районах Киеве ночью в ДТП попали двое пьяных таксистов

Сегодня, 08:38

Один из автомобилей перевернулся на бок на пустой дороге

В разных районах Киеве ночью в ДТП попали двое пьяных таксистов

Ночью во вторник, 27 ноября, в Киеве двое таксистов управляли автомобилями в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Один таксист Uklon устроил ДТП на проспекте Победы, недалеко от метро "Святошин". В машине находился пассажир. Автомобиль такси в результате аварии перевернулся на бок. Однако как произошло ДТП водитель ответить не смог, а пассажир заявил, что дорога была пустая. По словам патрульных, водитель явно находился в нетрезвом состоянии.

Также патрульные пообщались с еще одним таксистом на Ford (RPZ35319 Pl). По информации правоохранителей, мужчина в состоянии наркотического опьянения работает в такси Uber. Отмечается, что в его талоне было семь отметок "130" и еще одна в протоколе. Отметка означает ст. 130 КУоАП о вождении в состоянии опьянения.

Отметим также, что 22 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому за "пьяное" вождение будут штрафовать на 51 тысячу гривен. Парламент отнес управление транспортным средством в состоянии опьянения к уголовным проступкам.

Напомним, экс-посла Украины в США оштрафовали за пьяное вождение в Киеве. Дипломат заплатит штраф в 10 тысяч гривен и год не сможет водить автомобиль.
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Источник:

Киев Оперативный

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