В результате ДТП на Троещине в Киеве погиб водитель скорой

В результате дорожно-транспортного происшествия, с участием кареты скорой помощи, в воскресенье вечером в Киеве погиб водитель скорой, шестеро человек пострадали, из них трое детей, сообщает портал "dtp.kiev.ua".

"Предварительно, девушка с двумя детьми на Пежо двигалась по ул.Ватутина прямо к Троещине на зеленый свет. Скорая с больным ребенком двигалась на красный свет с Маяковского на Перова, скорая протаранила Пежо в левый борт и опрокинулась. Водитель скорой сильно ударился головой в правую стойку и погиб на месте. Еще двое врачей скорой в критическом состоянии были госпитализированы, ребенок в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук.

Кроме того, пострадали также девушка с Пежо и двое ее детей. "Все трое были также срочно госпитализированы", – отмечено в сообщении.

По словам свидетелей водитель скорой включил сирену за несколько секунд до удара.

Ранее патрульная служба столицы опубликовала видео аварии, в которой перевернулся автомобиль скорой помощи в центре Киева. На видео видно, как белый легковой автомобиль, ехавший по улице Антоновича во второй полосе, протаранил машину скорой, ехавшую по Жилянской с включенными "мигалками". От удара машина медиков перевернулась.

А на столичном бульваре Шевченко утром в понедельник, 23 сентября, на пешеходном переходе столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и машина скорой медицинской помощи.

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