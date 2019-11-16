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В СБУ уточнили причину задержания главы "Укрэксимбанка"

16 ноября, 19:41

Главу крупного банка подозревают в легализации незаконных доходов

СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Председатель правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан по подозрению в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, комментируя задержание банкира. По данным спецслужбы, злоупотребляя своим служебным положением, мужчина вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

"Задержание проходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)", – говорится в сообщении.

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В СБУ подчеркнули, что банкира задержали в строгом соответствии с требованиями законодательства – ему обеспечено право на защиту и общение с адвокатами.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о похищении Александра Гриценко неизвестными, однако вскоре в СБУ заявили, что задержание было проведено их сотрудниками по поручению Генеральной прокуратуры.

Также стоит напомнить, что Гриценко возглавил государственный "Укрэксимбанк" в 2014 году, а в 2017 году стал одним из претендентов на должность главы Нацбанка после решения Гонтаревой уйти в отставку.

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Источник: Сегодня

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