В селе под Киевом без вести пропали два подростка: фото мальчиков

/ Фото: Нацполиция

В селе Медвин Киевской области пропали двое подростков – мальчики 15 и 16 лет. Полиция разыскивает юношей, но пока безуспешно.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, первым пропал старший из мальчиков – Валентин Берзека. 31 декабря около 19:00 он вышел из дома на улице Шевченко и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего. На вид мальчику 16-17 лет. Рост – 182 см, худощавого телосложения. Лицо у Валентина овальное, глаза карие, волосы короткие и темно-русые.

Был одет. На парне была зимняя куртка темно-зеленого цвета, черные спортивные штаны с вставками желтого цвета на коленях и черные кроссовки.

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Второй мальчик, Дмитрий Княгницкий, пропал позже – 3 января. Из дома на улице Набережной он вышел примерно в то же время – около 19:00. До сих пор подростка никто не видел.

Приметы пропавшего. На вид Диме 15-16 лет. Рост 188 см, худощавого телосложения. Лицо у парня круглое, глаза карие, волосы короткие и темно-русые.

Был одет. На Диме была зимняя куртка вишневого цвета, черные спортивные штаны и замшевые черные ботинки.

Напомним, ранее в Одесской области произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью SMS. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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