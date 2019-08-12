В селе под Киевом массово гибнет рыба

Кверху брюхом плавает щука, чуть дальше окуни и карпы

Вонючее озеро вместо рыбного пруда. В селе на Киевщине массово гибнет рыба. Местные жалуются на невыносимый запах химикатов. "Сегодня" отправились на место и нашли, откуда нечистоты попадают в озеро. Можно ли заставить виновных отвечать?

Еще вчера в пруду купались дети. А до ближайшего дома – 500 метров. Сегодня на этом берегу мертвая рыба и раки. А в воздухе – невероятная вонь дохлятины и химикатов.

Кверху брюхом плавает щука, чуть дальше окуни и карпы. Такой рыбный "улов" жители села Гореничи нашли ночью возле своих домов.

"Запах стоял жуткий, к тому, что рыба просто умирала, то еще был к этому запах химии. Такое ощущение, что это была силитра или трамофозка, это было какое-то удобрение", – делится Светлана Шикарева, жительница села Гореничи.

Чтобы инфекция не распространилась, селяне собрали дохлятину из водоема и закопали. Получилось более 300 килограммов.

Говорят: за всю историю села, рыба так массово гибнет впервые. Но больше беспокоит, что вода ядовитая не только в этом озере. К нему ведет каскад аж из девяти озер.

"Мы должны понимать, что это озеро не является эпицентром, возможны еще последствия. Сверху там еще есть в каскаде озера, снизу уже находят мертвую рыбу", – говорит Мария Мурга, зоозащитница.

На озеро приехали сразу несколько инстанций. Специалисты Государственного агентства рыбного хозяйства взяли образцы воды и измерили уровень кислорода.

"Сейчас содержание кислорода 8, 4 мг на литр, при норме 5. То есть сейчас содержание кислорода более, чем достаточно", – отмечает эксперт.

Между тем, за несколько сотен метров в зарослях и под насыпью камней журналисты находят сточные трубы. Это канализация одного из близлежащих домов. Результаты экспертизы подтвердили – рыба погибла из-за аммиака. Он содержится в сельскохозяйственных удобрениях и в водоем попал из-за человеческой халатности.



"Это абсолютно незаконно, невозможно канализацию напрямую сливать в реку, любой водоем, это явное нарушение. К сбросу должна быть процедура очистки этих вод, существует специальное оборудование", – говорит Кирилл Косоуров, эколог.

Наказать нарушителей можно, но самое сложное доказать, кто именно отравил воду в реке. Как подтверждает опыт, почти не реально. Теперь, чтобы в водоеме снова зародилась жизнь нужно до трех месяцев.

Ранее десятки килограммов дохлой рыбы и раков выловили в одном из озер столицы в Святошинском районе. Водоем превратился в болото и источает ужасный запах.

Напомним, что также и в Ореховатских прудах на территории Голосеевского парка произошло ЧП - вода стала ядовитого ярко-оранжевого цвета. В управлении природных ресурсов КГГА говорят, что произошел сброс неизвестного вещества. По данным управления, произошедшим занимается и полиция.

Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.

При этом не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

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