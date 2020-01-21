В сеть попало видео, как Jaguar едва не сбил на переходе человека в Киеве

В сети жители столицы делятся мнениями, что пешеходный переход на Воздухофлотском проспекте - один из самых опасных в столице.

/ Фото: Pixabay

Киевляне обсуждают видео в сети, на котором запечатлены кадры несущегося по Воздухофлотскому проспекту Jaguar, едва не сбившем пешехода, переходившего дорогу. По ролику видно,что человек на проезжей части перебегает дорогу, чтобы не попасть под колеса авто.

Под видео в сети жители столицы делятся мнениями, что данный пешеходный переход – один из самых опасных в столице.

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Ранее сообщалось, что в центре Киева пьяный водитель устроил гонки с полицией и не одно ДТП.

Также новости "Сегодня" писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости.

Кроме того, в Киеве задержали мужчину, который за рулем BMW и с оружием в багажнике проехал на красный сигнал светофора и решил сбежать от правоохранителей. Так, за проезд перекрестка на красный свет светофора правоохранители из полка полиции оперативного назначения подали сигнал об остановке для водителя автомобиля BMW. Однако водитель решил скрыться и изо всех сил нажал на педаль акселератора. Полицейские передали по рации о странном поведении преследуемого водителя другому экипажу и уже через несколько кварталов, на Нижнем Валу, 13, беглец был взят в "коробочку" и остановлен.

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