В сеть попало видео с вандалами, изуродовавшими Аллею художников в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook опубликовал видео с вандалами, которые на днях вырвали LED-подсветку на Аллее художников в столице. На коротком ролике можно увидеть группу молодых людей, которые орудуют в центре города.

"Камеры видеонаблюдения зафиксировали группу молодых людей, которые "самоутверждались", оскверняя объект, который уже так полюбился киевлянам и гостям столицы. Городская власть обратилась и передала материалы Подольскому управлению полиции Киева. Надеюсь, воров оперативно найдут и привлекут к ответственности. А киевляне пусть посмотрят на эти "вдохновленные" лица... Я бы вообще для таких "недогероев" применял исправительные работы на благо города. Участки работы мы обеспечим! И на Владимирской горке, в частности", – предложил Кличко.

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Ранее неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

Кроме того, в Киеве в начале января на Троещине неизвестные испортили мурал с котом известного столичного художника Виталия Гидевана.

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