В сеть попало видео с вором, орудующим в столичных спортклубах

Пострадавший был в зале, когда начал получать сообщение о снятии денег со своих счетов

/ Фото: Pixabay

В сети появилось видео с одним из задержанных воров, которые подозреваюся в серии краж в столичных спортклубах. Ранее новости "Сегодня" сообщали, что злоумышленники украли у посетителя фитнес-клуба на Позняках вещей на почти 900 тысяч гривен. Только его часы стоили 30 тысяч долларов. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Видео из спортивного комплекса появилось в паблике "Киев Оперативный". Сообщается, что пострадавший сам сообщил о краже вещей охране и полиции после того, как, находясь в зале, он начал получать сообщения о попытке снятия средств с его счетов. Он сразу бросился проверять шкаф, в котором оставил все ценное.

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Напомним, что накануне в Киеве на Осокорках задержали двух злоумышленников. В ходе спецоперации по задержанию произошла стрельба.

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Кроме того, в Херсоне полицейские разоблачили "серийщиков", которые грабили помещения, продавали украденное и наслаждались жизнью на вырученные деньги. На счету двоих подельников минимум полтора десятка краж.

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