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В Сети активизировались мошенники, наживающиеся на пожарах в Чернобыльской зоне

17 апреля, 16:07

Наталья Руда

В ГСЧС показали аккаунт жуликов

В Сети активизировались мошенники, собирающие деньги на ликвидацию последствий пожаров в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В социальных сетях, в частности в сети Facebook и Instagram довольно часто встречаются фальшивые посты о том, что ГСЧС Украины якобы собирает средства на ликвидацию различных чрезвычайных ситуаций. На данный момент это ситуация с пожарами в Зоне отчуждения", - говорится в сообщении.

Также ГСЧС опубликовала фото аккаунта жуликов.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Напомним, что в Чернобыльской зоне, где больше недели бушевали масштабные пожары, продолжается тление выгоревших участков леса. Днем 16 апреля вследствие сильного ветра тление усилилось, но открытого огня не было.

Кроме того, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник открыл сбор средств на помощь животным Зоны отчуждения, так как пожар уничтожил пастбища, в частности, лошадей Пржевальского.

О ситуации в Зоне отчуждения рассказали чернобыльские спасатели:

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Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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мошенники киевская область пожар Чернобыльская АЭС

Источник: Сегодня

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