В Сети показали выжженную огнем Чернобыльскую зону с высоты птичьего полета (видео)

В Киевской области продолжают тушить масштабный пожар на территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 7 апреля наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня-Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га.

К тушению привлечены 120 человек и 29 единиц техники, из них один вертолет Ми-8, которым 6 апреля совершено 19 сбросов – 38 тонн воды, всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлен 61 сброс – 174 тонны воды.

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Кроме того, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на своей странице в Facebook опубликовал видео выжженной земли в Зоне отчуждения с высоты птичьего полета.

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Напомним, что ранее полицейские установили виновника одного из пожаров в Чернобыльской зоне. Им оказался 27-летний житель села Раговка, который ради забавы поджег мусор и траву.

Как сообщалось ранее, лесные пожары в Киевской области не дают свободно дышать жителям столицы.

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