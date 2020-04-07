Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Сети показали выжженную огнем Чернобыльскую зону с высоты птичьего полета (видео)

7 апреля, 09:03

Наталья Руда

Спасатели продолжают усиленно тушить масштабный лесной пожар

В Киевской области продолжают тушить масштабный пожар на территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 7 апреля наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня-Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га.

К тушению привлечены 120 человек и 29 единиц техники, из них один вертолет Ми-8, которым 6 апреля совершено 19 сбросов – 38 тонн воды, всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлен 61 сброс – 174 тонны воды.

Реклама

Кроме того, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на своей странице в Facebook опубликовал видео выжженной земли в Зоне отчуждения с высоты птичьего полета.

В тренде
Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных

Напомним, что ранее полицейские установили виновника одного из пожаров в Чернобыльской зоне. Им оказался 27-летний житель села Раговка, который ради забавы поджег мусор и траву.

Как сообщалось ранее, лесные пожары в Киевской области не дают свободно дышать жителям столицы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

киевская область пожар чернобыльская зона

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреля
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 2 апреляУкраина
В Киеве из обсервации в отеле
В Киеве из обсервации в отеле "Казацкий" сбежали несколько человекПроисшествия
Из киевской больницы сбежала 17-летняя девушка
Из киевской больницы сбежала 17-летняя девушкаПроисшествия
В Киеве нашли мертвой девушку, пропавшую еще в начале марта
В Киеве нашли мертвой девушку, пропавшую еще в начале мартаПроисшествия
В Киеве подростки разгромили и обгадили лифт: видео с вандалами
В Киеве подростки разгромили и обгадили лифт: видео с вандаламиПроисшествия
Центр Киева в дыму: на Майдане несколько часов бушевал пожар (видео)
Центр Киева в дыму: на Майдане несколько часов бушевал пожар (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...