По словам Мосийчука, оба подозреваемых служили в рядах Украинской добровольческой армии

/ Фото: Сегодня

В сети появились фото подозреваемых в убийстве ребенка в центре Киева.

Снимки в понедельник, 2 декабря, на своем Telegram-канале опубликовал бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Одним из подозреваемых является участник боевых действий на Донбассе Андрей Лаврега (позывной "Тихий"). Он служил в рядах Украинской добровольческой армии.

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Второй подозреваемый – доброволец УДА Евгений Семенов. Как написал политик, Семенов родился в Одесской области, учился в Одесском мореходном училище. В 2017-м отправился воевать на Донбасс в составе Украинской добровольческой армии.

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Ранее комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень") допустил причастность ветеранов АТО к покушению на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Сейчас Гергерт проверяет информацию о причастности подозреваемых к 8-й роте ДУК, о чем ранее сообщили украинские СМИ.

Напомним, 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в центре Киева неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения трехлетний сын депутата и бизнесмена, который находился в авто, умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

На следующий день предполагаемые убийцы были задержаны. Что о них известно следователям, вы можете узнать в статье на нашем сайте.

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