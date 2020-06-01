"Минирование" моста Метро: момент задержания засняли на видео

О личности мужчины пока что не сообщается

В Сети появилось видео момента задержания мужчины, который угрожал подорвать мост Метро в Киеве 1 июня.

Напомним, в 13:41 в столичную полицию позвонил мужчина с угрозой подорвать мост Метро. Неизвестный находился на мосту в маске и с пакетом. Движение транспорта, пешеходов и поездов метро на мосту было остановлено. На место прибыли следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко. О задержании мужчины стало известно около 15:20.

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Также в Сети появилось фото неизвестного. О личности "подрывника" полиция пока что ничего не сообщала.

Фото: Нацполиция, МВД, dtp.kiev.ua

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре прошлого года Алексей Белько с оружием заехал на автомобиле на мост Метро и угрожал его подорвать. Тогда силовики провели спецоперацию и задержали "минера".

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В итоге Днепровский райсуд Киева постановил отправить Белько в психлечебницу.

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