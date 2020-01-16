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В сети появилось видео момента смертельного ДТП на Братиславской в Киеве

16 января, 08:29

Как видно на видео, внедорожник "повело" на дороге и он столкнулся с Ford

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В сети опубликовали видео смертельного ДТП на улице Братиславской в Киеве, где 15 января внедорожник Mitsubishi столкнулся с Ford. В результате аварии погиб водитель легковушки.

Как видно на видео, внедорожник "повело" на дороге и он столкнулся с Ford, который ехал по встречной полосе.

На видео присутствует ненормативная лексика.

С помощью гидравлического и пневматического инструментов спасатели достали тело мужчины из покореженного авто.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил погоню с полицией и разбил чужое авто. Выяснилось, что водителем был работник станции техобслуживания. Он взял покататься машину, которую владелец оставил на сервисе для ремонта. На дороге вел себя подозрительно, поэтому привлек внимание полиции. А потом еще и начал убегать от правоохранителей. В конце концов он не справился с управлением и влетел в другую машину. Анализ показал 1,43 промилле алкоголя в крови нарушителя. Это в семь раз больше разрешенной нормы.

Также в Днепре произошло пьяное ДТП – водитель Nissan не справился с управлением. Машина перелетела через гараж и повисла на заборе.

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Киев ДТП братиславская

Источник: Сегодня

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