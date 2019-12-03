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В сети появилось видео погрома в столичной пиццерии

3 декабря, 08:55

На видео попал момент, когда BMW таранит заведение

Фото: Myroslav Oleshko/Facebook

Фото: Myroslav Oleshko/Facebook

В сети опубликовали видео погрома в круглосуточной пиццерии на улице Срибнокильской, недалеко от станции метро "Позняки". На ролике видны кадры, как дверь заведения таранит BMW.

Видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

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Напомним, что в ночь на 2 декабря между посетителями и персоналом заведения произошла массовая драка. До приезда полиции люди, которые устроили драку, скрылись, но сначала въехали на автомобиле в само заведение. Как сообщили в полиции сайту "Сегодня", личность водителя авто уже установлена. Решается вопрос по поводу открытия уголовного производства по статье "Хулиганство". Сколько человек принимали участие в драке, точно неизвестно, но есть информация о восьми травмированных в результате драки.

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Ранее в супермаркете на столичных Осокорках двое молодых людей устроили драку прямо в отделе продажи овощей.

Также на столичной Борщаговке произошла драка между коммунальщиками и двумя парнями. Инцидент произошел на перекрестке улицы Тулузы и бульвара Ромена Роллана.

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Киев драка позняки пиццерия

Источник: Сегодня

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