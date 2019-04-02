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В Киевской области ученику рассекло голову обвалившейся плиткой

Сегодня, 20:39

Медики доставили 12-летнего школьника в больницу, чтобы оказать первую медицинскую помощь

Фото: полиция
Фото: полиция.
В Киевской области ученику рассекло голову обвалившейся плиткой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/39c/e88/5ca39ce88a36e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/39c/e88/5ca39ce88a36e.jpg Происшествия Медики доставили 12-летнего школьника в больницу, чтобы оказать первую медицинскую помощь

В школе в Киевской области на одного из учеников упала плитка. В результате мальчик получил травму головы. Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления Нацполиции. Происшествие случилось в местной школе села Музычи Киево-Святошинского района.

"Установлено, что плитка с остатками цемента упала на одного из школьников, когда ученики организовано выходили из помещения столовой. Учитель мгновенно отреагировала, отвела мальчика на безопасное расстояние и сразу вызвала скорую помощь. Медики доставили 12-летнего школьника в больничное учреждение, где ему диагностировали скальпированную рану головы и оказали медицинскую помощь. Сейчас состояние мальчика стабильное", – прокомментировали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 275 УК Украины – нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Во время проведения досудебного расследования работники полиции установят причины и виновников происшествия.

Напомним, в Хмельницкой области распылили газ в школе – четверо детей оказались в больнице. Полиция разыскивает неизвестного, который применил перцовый баллончик на одном из этажей учебного заведения.

А в Житомирской области учительница избила младшеклассника. Женщина ударила второклассника, который пытался поднять упавшую ручку.

Тем временем, в России ученица ударила одноклассницу ножом в школе. Девочка хотела скрыла ранение от учителей и одноклассников, но не смогла утаить случившееся от матери.

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Тег школа, школьник, ученики, травмы, мальчик, плитка

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