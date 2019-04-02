В Киевской области ученику рассекло голову обвалившейся плиткой
Медики доставили 12-летнего школьника в больницу, чтобы оказать первую медицинскую помощь
В школе в Киевской области на одного из учеников упала плитка. В результате мальчик получил травму головы. Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления Нацполиции. Происшествие случилось в местной школе села Музычи Киево-Святошинского района.
"Установлено, что плитка с остатками цемента упала на одного из школьников, когда ученики организовано выходили из помещения столовой. Учитель мгновенно отреагировала, отвела мальчика на безопасное расстояние и сразу вызвала скорую помощь. Медики доставили 12-летнего школьника в больничное учреждение, где ему диагностировали скальпированную рану головы и оказали медицинскую помощь. Сейчас состояние мальчика стабильное", – прокомментировали в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 275 УК Украины – нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Во время проведения досудебного расследования работники полиции установят причины и виновников происшествия.
Напомним, в Хмельницкой области распылили газ в школе – четверо детей оказались в больнице. Полиция разыскивает неизвестного, который применил перцовый баллончик на одном из этажей учебного заведения.
А в Житомирской области учительница избила младшеклассника. Женщина ударила второклассника, который пытался поднять упавшую ручку.
Тем временем, в России ученица ударила одноклассницу ножом в школе. Девочка хотела скрыла ранение от учителей и одноклассников, но не смогла утаить случившееся от матери.
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