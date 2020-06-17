В Славутиче пропавших мужчину и женщину нашли закопанными в лесу (видео)

В Славутиче произошло двойное убийство. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, двух пропавших местных жителей – мужчину и женщину – нашли закопанными в лесу.

"Так, на днях в полицию поступило сообщение об исчезновении мужчины и женщины, жителей Славутича, которые долгое время не выходили на связь. По месту жительства пропавшей женщины полицейские обнаружили следы бурого цвета, похожие на кровь, и беспорядок", – говорится в сообщении.

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В результате специалистам удалось установить место "захоронения" пропавших. Их злоумышленник закопал в лесу. Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Кроме того, полиция уже установила личность подозреваемого.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК. Санкция статьи предусматривает срок до пожизненного лишения свободы.

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Напомним, в Фастове вечером 16 июня посреди улицы нашли убитым 30-летнего мужчину.

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