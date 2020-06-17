Українська
$ 26,74
30,24
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Славутиче пропавших мужчину и женщину нашли закопанными в лесу (видео)

17 июня, 14:53

Наталья Руда Наталья Руда

Полиция уже установила личность подозреваемого

В Славутиче произошло двойное убийство. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, двух пропавших местных жителей – мужчину и женщину – нашли закопанными в лесу.

"Так, на днях в полицию поступило сообщение об исчезновении мужчины и женщины, жителей Славутича, которые долгое время не выходили на связь. По месту жительства пропавшей женщины полицейские обнаружили следы бурого цвета, похожие на кровь, и беспорядок", – говорится в сообщении.

Читайте также: Жестокое убийство двух девушек в Киеве: что выяснило следствие

В результате специалистам удалось установить место "захоронения" пропавших. Их злоумышленник закопал в лесу. Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Кроме того, полиция уже установила личность подозреваемого.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК. Санкция статьи предусматривает срок до пожизненного лишения свободы.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным и людям со слабой психикой.

Напомним, в Фастове вечером 16 июня посреди улицы нашли убитым 30-летнего мужчину.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
убийство киевская область славутич

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на Академгородке голая девушка ползала по дороге (видео)
В Киеве на Академгородке голая девушка ползала по дороге (видео)Происшествия
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в КиевеПроисшествия
В Киевской области нашли погибшим пропавшего бойца Нацгвардии (фото, видео)
В Киевской области нашли погибшим пропавшего бойца Нацгвардии (фото, видео)Происшествия
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)Происшествия
В Киеве группа парней жестоко избивает детей
В Киеве группа парней жестоко избивает детейПроисшествия
В Киеве разбойники напали на врача и отняли дорогое оборудование (видео)
В Киеве разбойники напали на врача и отняли дорогое оборудование (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять