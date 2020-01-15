В Соломенском районе Киева прорвало трубу с кипятком: густой пар заполнил дворы

Ночью 15 января, в Киеве на улице Семьи Издыковских, которая находится неподалеку от Воздухофлотского проспекта, прорвало трубу с горячей водой.

Кипятком залило не только вышеуказанную улицу, но и Донецкий переулок, улицу Донецкую, а густой пар заполнил дворы. Об этом пишет Информатор. Киев.

Реклама

На месте работали сотрудники "Киевтеплоэнерго". Комментировать происшествие они отказались и попросили не снимать происходящее. Причины аварии пока неизвестны.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

"Через люк коммунальщики подключили к канализации трубу, через которую кипяток мощным напором выливался на проезжую часть. Так, вода распространялась по основной дороге и во дворы, в одном из которых был еще один очаг потопа. Там работники "Киевтеплоэнерго" из подъезда подключили какой-то насос, который стоял в отдельном здании около дома (что-то вроде котельной). Оттуда через небольшой шланг также лился кипяток. А в самом подъезде температура была, как на улице в жаркий июль, пар поднялся на верхние этажи, а в подвале активно шумела вода", – говорится в сообщении СМИ.

Ранее теплотрассу прорвало на улице Нижнеключевой в Соломенском районе столицы. ЧП произошло на территории жилищного комплекса "Кампус".

В тренде Большие планы: как может измениться транспорт Киева в 2020 году

Напомним, что масштабное ЧП произошло в Киеве вечером 13 января. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza.

На данный момент на Антоновича вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. В КП "Киевтеплоэнерго" обещают ликвидировать последствия аварии уже до 15 января, а потом передать участок для асфальтирования профильной организации. Также причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

В медицинских учреждениях Киева находятся пять человек, пострадавших в результате масштабного прорыва трубы с кипятком на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Четыре человека – трое мужчин и одна женщина – находятся в ожоговом центре в состоянии средней тяжести. Предварительно медики классифицируют их ожоги как поверхностные. Еще одну женщину госпитализировали в областную больницу", – говорится в сообщении.

Всего, по информации Департамента здравоохранения, за медицинской помощью обратилось 11 человек. Шесть из них в госпитализации не нуждались. Каждому была оказана медицинская помощь и рекомендовано дальнейшее амбулаторное лечение.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама