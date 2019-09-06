В столице мотоциклист сбил женщину на переходе

Водитель утверждает, что не увидел вовремя прохожей, вышедшей на дорогу

Мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе. Происшествие произошло на столичных Позняках. Водитель транспортного средства не увидел вовремя прохожей, вышедшей на нерегулируемый переход. Уверяет: не мчался, а остановиться не успел, потому что пешеход внезапно появилась из-за припаркованной машины.

Пострадавшую госпитализировали.

Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства по ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.

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Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.

Кроме того, сообщалось, что в Киевской области за сутки произошло четыре ДТП, в результате которых погибли четыре человека. По всем авариям открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

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