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В столице эвакуировали людей с остановки из-за вспыхнувшей легковушки

Сегодня, 12:56

Автомобиль сгорел дотла

Фото: Информатор
В столице эвакуировали людей с остановки из-за вспыхнувшей легковушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a5f/f36/5c7a5ff361e80.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a5f/f36/5c7a5ff361e80.jpg Происшествия Автомобиль сгорел дотла

В Деснянском районе Киева, где ранее случился масштабный пожар на складе, загорелся автомобиль Chevrolet Rezzo. Транспортное средство вспыхнуло на проспекте Маяковского напротив остановки общественного транспорта. Об этом пишет издание Информатор.

По словам патрульных, как только водитель начал движение, огонь сразу охватил переднюю часть автомобиля. Мужчина успел остановится и покинуть салон Chevrolet. Минивэн сгорел за считанные минуты. Из-за взрывающихся колес патрульным пришлось эвакуировать людей с остановки. Спасатели залили автомобиль пеной, но восстановить транспортное средство уже невозможно.

По предварительным данным, пожар случился из-за неисправной газовой установки.

Напомним, что на одном из СТО Киева случился масштабный пожар, в результате чего сгорели несколько машин и прогремели несколько взрывов – разорвались газовые баллоны. Огонь охватил около 250 квадратных метров – пожар тушили 40 спасателей и 11 единиц техники.

Кроме этого, в Полтаве правоохранители расследуют поджоги, в результате которых в ночь на 10 февраля сгорели шесть автомобилей.По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

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Тег загорелся, автомобили

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Источник:

Информатор

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