В столице задержали банду "клофелинщиков", самой младшей преступнице – 15 лет

В преступной группировке были также иностранцы

Фото: ГУ Нацполиции Киева

В Киеве задержали очередную банду "клофелинщиков", которые подозреваются в двух разбойных нападениях и угоне машины. Самой младшей участнице преступной группы – 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в столице.

По данным правоохранителей, к ним обратились медики с сообщением о поступившей на лечение женщине, которую отравили неизвестным веществом.

"Накануне в развлекательном заведении потерпевшая познакомилась с компанией мужчин и девушек, которые угостили ее напитками. После употребления алкоголя она потеряла сознание, а когда пришла в себя, не нашла своих вещей и автомобиля", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Пока документировалось одно преступление с аналогичным заявлением в полицию обратился молодой человек. Он сообщил, что в ночном клубе после знакомства и совместного употребления с новыми товарищами спиртных напитков тоже потерял сознание, а после этого не нашел своих денег.

Позднее полиция установила двух мужчин и двух женщин, причастных к указанным преступлениям. В состав группы, которую организовал 35-летний уроженец другого государства, входило трое участников: 25-летний иностранец и две женщины – 24-летняя уроженка Винницкой области и 15-летняя жительница Черниговской области. Кроме того, автомобиль потерпевшей тоже разыскали и изъяли.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

"Они действовали по отработанной схеме: в развлекательном заведении знакомились с потенциальными жертвами и угощали их напитками, в которые добавляли медицинский препарат. После того, как потерпевшие теряли сознание, отбирали у них деньги, ювелирные изделия, банковские карты, а в одном из случаев – еще и автомобиль", – рассказали в полиции.

На данный момент сообщено о подозрении всем участникам преступной группы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 (Разбой) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали приезжего из Донецкой области, который отравил клофелином и ограбил мужчину.

Кроме этого, в Киеве будут судить группу "клофелинщиц", поивших своих жертв лекарственным веществом, вследствие чего люди теряли сознание. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, разбойники обворовывали пострадавших.

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