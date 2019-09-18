Сначала злоумышленники напали на женщину, а позднее - на случайного свидетеля инцидента

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В столице задержали двух мужчин, которые ограбили прохожих. В частности, жертвой злоумышленников стала женщина, за которую решил заступиться свидетель преступления. В результате у него отобрали кошелек и личные вещи. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции позвонил местный житель с сообщением о том, что стал свидетелем грабежа на бульваре Кольцова. Первыми по адресу прибыли патрульные полицейские и задержали двух мужчин, на которых указали потерпевшие и свидетели", – говорится в сообщении.

Так, сначала от действий злоумышленников пострадала женщина, у которой они забрали мобильный телефон. Это увидел случайный прохожий, который попытался заступиться за пострадавшую. Он позвонил в полицию и начал преследовать злоумышленников, однако впоследствии сам стал жертвой грабежа. У мужчины отобрали личные вещи и кошелек, в котором было более трех тысячи гривен.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Местонахождение преступников установили и задержали их. Это – жители Винницкой и Сумской областей, которых впоследствии узнали пострадавшие.

Начато уголовное производство по части второй статьи 186 (Грабеж, совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения, а также проверяется информация о причастности задержанных к другим преступлениям.

Напомним, за последние несколько дней в столице и Киевской области правоохранители раскрыли ряд резонансных преступлений. В Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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