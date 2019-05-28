В столичном аэропорту иностранец потерял паспорт с большой суммой денег

Пограничники нашли документы и деньги и вернули их гражданину Китая

В столичном аэропорту "Киев" ("Жуляны") пограничники обнаружили и вернули гражданину Китая паспорт и большую сумму средств. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время оформления пассажиров, прибывших из Минска, пограничники нашли в зале прилета паспорт гражданина Китая, в котором было 1800 долларов США. Сотрудники Госпогранслужбы оперативно нашли и идентифицировали иностранца в зале встречи пассажиров и передали находку", – говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Сообщается, что гражданин Китая, прилетевший Киев, поблагодарил пограничников.

Ранее в столичном аэропорту "Жуляны" мужчина, прибывший из России и не сумевший объяснить цели своей поездки, после отказа во въезде устроил дебош. Мужчина 1980 года рождения, получив отказ, начал выкрикивать оскорбления в адрес пограничников и украинского государства, а также вести себя агрессивно.

Также мы писали, что в начале мая в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт в Жулянах. Так, несколько раз проводилась эвакуация пассажиров, однако сообщения о взрывчатке не подтверждались.

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