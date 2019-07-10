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В столичном аэропорту "Жуляны" на девушку упал шкаф

10 июля, 23:26

Очевидцы говорят, работники аэропорта перевозили мебель без креплений это и привело к травме


В столичном аэропорту "Жуляны" на девушку упал шкаф. Очевидцы говорят, работники аэропорта перевозили мебель без креплений это и привело к травме. Открытый перелом двух пальцев ноги. О досадном случае Мария Городенко рассказывает уже с улыбкой.

"Вдруг я слышу бах. Потом смотрю, понимаю, что у меня на ноге шкаф, вокруг куча стекла, вытаскиваю ногу, у меня ступор, понимаю что она начинает болеть… Куча крови, шок, в этот момент я просто перестала понимать, что происходит вообще вокруг", – рассказывает Мария Городенко.

По словам очевидцев, произошло все утром в терминале А аэропорта "Жуляны". Работники перевозили незакрепленную шкаф на тележке для чемоданов. Габаритный груз пошатнулся и упал на девушку, которая стояла неподалеку.

Пострадавшую в аэропорту осмотрели медики доставили в ближайшую больницу. Приговор медиков – не менее месяца стационара.

А пока Маша учится становиться на костыли, родители проконсультировались с юристами. Уже составляют акт на работников аэропорта и надеются, что виновных накажут.

Руководство "Жулян" заявил "Сегодня", что готово возместить расходы на лечение Марии Городенко. Халатность работников признают и обещают усилить меры безопасности и провести инструктаж для персонала аэропорта.

Ранее мы писали, как вернуть и получить компенсацию, если аэропорту потеряли багаж.

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Тег аэропорт, Жуляны

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