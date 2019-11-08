В столичном кафе на поминальном обеде отравились 14 человек

В Киеве 14 человек отравились на поминальном обеде в "Бюджет кафе". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы в столице.

"Была получена информация, что за период с 27.10.2019 по 29.10.2019 в городе Киеве зарегистрировано 14 случаев заболевания острой кишечной инфекцией граждан, в том числе один случай заболевания ребенка, после посещения поминального обеда в заведении общественного питания "Бюджет кафе", – говорится в сообщении.

Все пострадавшие посещали кафе на поминальном обеде и ели кутью, борщ, пампушки с чесноком, компот, пирожки с мясом и маком, овощную, мясную и сырную нарезки, сельдь, яйца фаршированные грибами, закуску острую с сыром, шампиньоны маринованные, салат со свеклой и черносливом, салат из свежей капусты.

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После инцидента в заведении была проведена проверка. Кроме того, были отобраны четыре пробы пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований. Один из отобранных образцов не соответствует требованиям Государственных санитарных правил и норм – в образце кутьи обнаружены патогенные микроорганизмы сальмонеллы.

На основании полученных результатов кафе было выдано решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов.

Также соответствующее заявление было передано в полицию.

Напомним, в Одессе в инфекционную больницу после отравления в школьной столовой госпитализировали пять детей. В полиции квалифицировали происшествие по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Кроме того, мы сообщали, что в Казатине Винницкой области после трапезы в столовой пострадали 40 человек. В местной полиции сообщили, что работу заведения, которое готовило и доставляло еду в школу, уже приостановили.

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