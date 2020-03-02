В столичном кафе на ВДНХ произошла массовая драка (видео 18+)

В Киеве в ночь на 1 марта в заведении сети ресторанов на ВДНХ произошла массовая драка. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Так, известно, что подрались две группы молодых людей. Среди участников драки есть пострадавшие, кроме того, есть пострадавшие и среди других посетителей кафе, так как кто-то распылил слезоточивый газ.

О причинах драки пока что не сообщается, однако в сети опубликовано видео инцидента. На ролике видно, как молодые люди бьют друг друга ногами, а также запечатлены кадры, как парень бьет ногой в голову лежащего парня.

Внимание, на видео присутствуют сцены насилия!

Видео: Киев Оперативный

При этом отметим, что в кафе на ВДНХ довольно часто происходят драки.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Ижевской произошла драка между строителями, полиция задержала двух участников инцидента.

Напомним, в одной из столичных маршруток, курсирующих по маршруту № 555, произошла драка между пассажирками. Женщины подрались якобы из-за того, что не поделили место. Отметим, что маршрутный автобус № 555 выполняет рейс от ул. Николая Кибальчича до ДВРЗ.

Видео: Киев Оперативный

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться