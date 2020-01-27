Захотелось тепла: в столичном ломбарде мужчина украл со стены обогреватель

Столичные оперативники задержали мужчину, который украл из ломбарда висящий на стене обогреватель. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.
По данным полиции, мужчина зашел в ломбард, чтобы сдать телефон. Пока работник ломбарда осматривал технику, злоумышленник заметил на стене обогреватель и украл его. При этом он также получил деньги и за телефон.
Копы вышли на вора, посмотрев видео с камер наблюдения. Фигурантом оказался 31-летний уроженец Житомирской области. Он недавно освободился из мест лишения свободы, где находился за совершение разбойного нападения.
Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, летом сотрудник ломбарда украл у мужчины почти 52 тысячи долларов.
Ранее сообщалось, что полиция опубликовала фото и видео мужчины, который напал в столице на ювелирный магазин.
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